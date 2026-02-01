Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

Foto: © photonews

Majeed Ashimeru stond tegen KAA Gent nog niet op het wedstrijdblad van RAAL. Maar Frédéric Taquin is blij dat hij voortaan over hem kan beschikken.

Majeed Ashimeru trainde voor het eerst mee met RAAL en wist meteen indruk te maken op coach Frédéric Taquin. Met hem krijgt de coach van de Wolven er een extra creatieve pion bij op het middenveld, een zone waar Joël Ito tot nu toe vaak één van de weinige spelers was die voor verrassing kon zorgen. Zijn blessure tegen Gent ontregelde de ploeg dan ook zichtbaar.

"Majeed gaat het spel veranderen en door zijn loopacties ruimtes openen voor anderen. Hij brengt ervaring mee, dat is enorm interessant. Ik ben heel blij dat hij hier is, want hij past perfect in het beeld dat ik heb van een box-to-boxmiddenvelder", legde Frédéric Taquin uit op zijn persconferentie.

Meer variatie in dreiging

"Stap voor stap kan ik met dit soort spelers voetbal beginnen te ontwikkelen dat meer aansluit bij mijn waarden. Dit seizoen was het vooral aanpassen, maar we worden stilaan veel gevaarlijker, terwijl we defensief goed georganiseerd blijven. De juiste balans vinden tussen die twee zal de ploeg sterker maken", ging hij verder.

La Louvière volgde Ashimeru al enkele weken. "Majeed is iemand die tussen de lijnen kan spelen en zich kan wegdraaien met één controle. Wat ik bijzonder waardeer, is dat hij het spel snel verticaliseert. Hij zal erg nuttig zijn wanneer hij kan combineren met Pape (Fall), zo kunnen we andere ruimtes openbreken."



"Wat ik vooral waardeer, een beetje zoals Thierry (Lutonda) nu op het middenveld, is dat zij zich uit élke situatie kunnen losmaken met een kapbeweging of een dribbel. Dat zorgt voor ruimte en nieuwe opties. Zo kunnen we ook vaker door het centrum spelen. In het begin van het seizoen focusten we ons vooral op aanvallen via de flanken om geen risico’s te nemen, maar op die manier creëer je eigenlijk te weinig", vervolgt Taquin over hem.

De Wolven haalden daarnaast ook Cristian Makaté (Union Saint-Gilloise) op huurbasis in huis. De 23-jarige aanvaller maakte tegen Gent al zijn eerste minuten. "We hebben hem een beetje blind gebracht, want hij had maar één training achter de rug. We hebben wel tactisch gesproken, maar zonder in detail te gaan. Het is een slimme jongen die meteen begreep wat we van hem verwachtten." Met ook nog Nachon Nsingi beschikt Frédéric Taquin zo over extra wapens voor de laatste rechte lijn van het kampioenschap.

