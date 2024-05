🎥 Assistent Michiel Jonckheere honderd procent duidelijk over reden waarom Nicky Hayen rood kreeg

Club Brugge won de topper op bezoek bij Anderlecht. Het verloor wel coach Nicky Hayen, die twee keer geel kreeg.

Club Brugge had zijn zaakjes duidelijk op orde tegen RSC Anderlecht. Trainer Nicky Hayen kwam met een sterk tactisch plan naar het Lotto Park en zijn collega Brian Riemer vond er maar geen oplossingen op.

Een kleine smet op de nederlaag en het vernuft van Hayen was dat hij tien minuten voor tijd door scheidsrechter Lambrechts getrakteerd werd op twee gele kaarten binnen enkele seconden tijd, waardoor hij naar de tribune verwezen werd.

Niets beledigends

Assistent Michiel Jonckheere moest de laatste minuten van de wedstrijd voor zijn rekening nemen en ook de pers na afloop van de wedstrijd te woord staan. Hij was duidelijk over de uitsluiting van de headcoach.

“Het is jammer dat Nicky werd uitgesloten, want hij had niets beledigends geroepen”, klinkt het formeel over de uitsluiting van Hayen op de website van Club Brugge.

Het was nog even overleven voor blauwzwart, al was een tweede doelpunt ook nog mogelijk geweest. “We zijn niet meer in de problemen gekomen. Alles werd uitgevoerd wat gevraagd werd, waardoor we een mature zege boekten. Het was vooral ook een collectieve overwinning.”