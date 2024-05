Anderlechtspeler gaat in volle ontkenning: "We hebben geen slechte wedstrijd gespeeld"

Anderlecht heeft de wedstrijd verloren die het niet mocht verliezen. Een zeer zwakke wedstrijd om naar te kijken, maar Killian Sardella vond het niet zo slecht.

De ontgoocheling was bijzonder groot bij paarswit na de nederlaag tegen Club Brugge. Killian Sardella was één van de spelers die nog het hardst van al uitkeek naar een eerste titel na die van 2017.

Hij gaf achteraf echter geen kritiek op zijn team. "We zijn teleurgesteld, maar ik denk niet dat dit de minste wedstrijd van onze play-offs was", nuanceerde hij na de wedstrijd. "We speelden tegen, eerlijk gezegd, het beste team van het land op dit moment. Ik vind niet dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld."

De fatale afwezigheden bij Anderlecht?

Die uitspraken deden nogal wat wenkbrauwen fronsen. RSC Anderlecht haalde totaal niet het niveau dat nodig was om deze match te winnen. "Club Brugge heeft veel ervaring en verdedigt heel goed. We speelden geen slechte wedstrijd", benadrukte Sardella nogmaals.

"Maar misschien ontbrak het soms wel een beetje aan creativiteit, dat is waar. In dit soort wedstrijden heb je soms dat magische moment nodig om een situatie te deblokkeren. We misten misschien een grote persoonlijkheid op dat moment", verwijst hij naar de afwezigheid van Vertonghen Delaney en Hazard.

"Laten we er niet omheen draaien, dit zijn spelers die al titels hebben gewonnen, die zeer veel ervaring hebben. Natuurlijk kan hun afwezigheid een impact hebben", ging Killian Sardella verder. "Maar dat is geen excuus, we hebben al bewezen dat we het zonder hen kunnen. We hadden het kunnen doen, we hadden het moeten doen."