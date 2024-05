📷 'Napoli heeft beslissing genomen over Leander Dendoncker'

Leander Dendoncker trok in januari naar Napoli. Hij werd door Aston Villa verhuurd, met aankoopoptie in de deal.

Leandro Dendoncker ligt nog tot midden 2026 onder contract bij Aston Villa. De Engelse club verhuurde hem het tweede deel van het seizoen echter aan Napoli.

In de deal met de Italiaanse club was ook een aankoopoptie van 9 miljoen euro opgenomen. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano zal die echter niet gelicht worden.

Dendoncker keert dus terug naar Aston Villa, maar zal daar normaal geen kansen krijgen. De club gaat normaal op zoek naar een nieuwe uitleenbeurt voor onze landgenoot.

21 speelminuten

Dendoncker speelde in de Serie amper drie keer mee met Napoli. Daarin kreeg hij in totaal slechts 21 speelminuten, waardoor het heel begrijpelijk is dat de aankoopoptie niet gelicht werd.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Dendoncker op dit moment 9 miljoen euro. Drie jaar geleden was hij nog 32 miljoen euro waard.