Peter Vandenbempt minimaliseert de overwinning en nakende titel van Club Brugge

Terwijl heel Club Brugge lyrisch doet over de zege op Anderlecht, klinken er ook andere stemmen. Analist Peter Vandenbempt blijft bijzonder op de vlakte.

Club Brugge staat helemaal bovenaan de rangschikking van de Champions’ Play-offs na de overwinning van zondag tegen RSC Anderlecht.

Zoals de kaarten nu liggen zal blauwzwart de nieuwe landstitel niet meer laten liggen, al weten we dat in de play-offs wel heel veel mogelijk is. “1 puntje thuis tegen Cercle Brugge, dat is voor een ploeg die 23 op 27 heeft gepakt in deze eindronde toch niet te veel gevraagd, denk ik”, klinkt het bij Sporza.

Vandenbempt prijst de tactische aanpak van trainer Nicky Hayen, door een mannetje extra te posteren op het middenveld. “Club speelde niet eens zo'n geweldig voetbal, maar het koppelde wel overtuiging, lef, métier aan individuele klasse.”

Anderlecht stond machteloos toe te kijken hoe het naar de slachtbank werd geleid en Brian Riemer slaagde er niet in om tactisch wat weerwerk te bieden.

Normaal dat Club kampioen wordt

“Het was een verdiende en al bij al nog redelijk makkelijke overwinning voor Club Brugge. En kijk: het onmogelijke gaat dan toch gebeuren. Kampioen worden, nadat het 19 punten achtergestaan had na een dramatische reguliere competitie”, gaat Vandenbempt verder.

Al houdt zijn lofzang snel op en minimaliseert hij de positie van Club Brugge tot geheel normaal. “Club Brugge heeft ook maar gedaan wat er uiteindelijk mag worden van verwacht. Met veruit de duurste, de beste en de breedste kern.”

Zeker met mannen als Skov Olsen en Nusa op de bank. “Dan is aan het einde de beste van het land zijn ook maar wat mag verwacht worden”, is Vandenbempt heel streng.