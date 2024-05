Degryse maakt de rekening van Anderlecht en haalt uitspraak van Vandenhaute boven

RSC Anderlecht heeft zondag veel meer dan enkel de wedstrijd tegen Club Brugge en de landstitel verloren. De gevolgen zijn volgens Marc Degryse niet te overzien.

“Ik herinner mij het Gala van de Gouden Schoen, toen Wouter Vandenhaute mij vertelde dat als Anderlecht geen kampioen kon worden, de tweede plaats minstens even belangrijk zou zijn, om op die manier te lonken naar de Champions League”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Maar volgens de analist mag Anderlecht die tweede plaats ook al vergeten. “Anderlecht moet al hopen dat Union zondag een misstap begaat thuis tegen Genk. Kijk, toen René Weiler kampioen werd met Anderlecht, gebeurde dat met afbraak van het DNA van de club, maar je werd wél kampioen.”

Onwaarschijnlijk

Ook de link met Kompany wordt snel gemaakt. “Nu, onder Riemer, heb je nóch het DNA van de club eer aangedaan, nóch heb je iets gewonnen. Kompany won ook niks, maar hij bracht tenminste nog het voetbal van Anderlecht — en met minder kwaliteit.”

Volgens Degryse toont dit aan dat Anderlecht een inhaalbeweging gemaakt heeft met de top van de Jupiler Pro League, maar wel nog een lange weg heeft af te leggen.

“Een topclub gaat op deze manier niet onderuit in de belangrijkste wedstrijd in zeven jaar. Reken maar dat dit zwaar aankomt in de bestuurskamer. Onwaarschijnlijk...”