Franky Van der Elst zegt wat Club Brugge moet onthouden uit de Europese campagne

De teleurstelling bij de Brugse aanhang was bijzonder groot. Logisch ook als je zo dicht bij een Europese finale komt.

Club Brugge strandt in de halve finale van de Conference League. In het slot van de wedstrijd kreeg blauwzwart een koude douche toen Fiorentina vanop de stip de gelijkmaker tegen de netten joeg, maar uiteindelijk was de kwalificatie voor de Italianen verdiend.

“Op een bepaald moment belegerde Fiorentina het doel van blauw-zwart. Je kan dan wel eens ontsnappen zoals Dortmund, maar meestal valt die goal toch. Zoals nu ook bleek. Het is alleen bijzonder zuur dat het met een penalty moest gebeuren”, zegt Franky Van Der Elst bij Sporza.

Voor Van Der Elst is het logisch dat Fiorentina doorstootte. “Zij waren gewoon de betere ploeg. Je zag gewoon waarom ze vorig jaar al de finale gehaald hebben.”

Weinig motivatie nodig

De analist raadt dan ook aan de positieve zaken uit de Europese campagne, die altijd zal bijblijven, te onthouden. “Met maar liefst 18 matchen en een halve finale: dat is straf. En oké, misschien was dit een uitzonderlijke kans om nog eens een Europese finale te halen, maar je mag het Club niet verwijten dat dat mislukt is. Het is goed en mooi geweest.”

En er is ook nog de strijd om de landstitel. “Komende maandag gaat het hier op Jan Breydel weer volle bak zijn. Als speler slaap je wel twee dagen niet van zo'n Europese exit, maar nadien zullen ze er weer vol invliegen. Voor zo'n match als tegen Union van maandag - mogelijk cruciaal voor de titel - is weinig motivatie nodig.”