🎥 Vanaken zet deze zelf op één, Anderlecht is gewaarschuwd: "Zoals Zidane tegen Leverkusen"

Hans Vanaken speelt graag aan de Théo Verbeecklaan. Hij maakte er al enkele iconische doelpunten. Dé goal, diegene die hij zelf als mooiste ooit beschouwd, scoorde hij ook in het Lotto Park. We schrijven 19 januari 2020...

Vanaken scoorde die dag twee keer, maar zijn tweede was een absolute beauty. In zijn overzicht van mooiste goals die hij ooit scoorde, staat de volley na een afvallende bal op één. Met zijn linker dan nog wel... Club won met 1-2 op het veld van de aartsrivaal.

Ruud Vormer was toen nog bevoorrecht getuige van alweer een masterclass van de draaischijf van blauw-zwart. In zijn negen jaar bij de club is Anderlecht één van de favoriete tegenstanders geweest van Vanaken. Hij scoorde 13 keer en gaf 6 assists in 37 matchen met zowel Lokeren als Club.

"Voor Hans maakt het totaal niet uit waar hij speelt. Het is alsof hij in zo’n matchen nog iets extra kan geven", aldus Ruud Vormer in HLN. "Die volley was een heel, heel speciaal moment."

"Een onwaarschijnlijke goal, die doet denken aan de volley van Zidane tegen Leverkusen. Minder acrobatisch misschien, maar zeker geen ‘lucky shot’. Want op training heb ik hem dat vaker zien doen. Weet je wat het mooie is aan Hans? Dat hij altijd zichzelf is - ook na die titel of die volley op Anderlecht.”

Bij Club rekenen ze vandaag weer op hem om het verschil te maken. Al hoeft hij daarvoor niet eens te scoren. Vanaken zijn impact op het spel van blauw-zwart is enorm te noemen.