Manchester City zal vandaag ook met spanning naar de Jupiler Pro League kijken, net als Troyes, Girona, Mumbai, Montevideo...

Lommel zal zijn promotiefinale naar 1A spelen tegen Kortrijk om 19u15. De City Football Group heeft er alvast grote belangstelling voor, want Lommel is één van de clubs in hun portefeuille.

Het voorbeeld van Standard herinnert ons eraan dat de netwerken van clubs en meerdere eigenaren met veel argwaan worden bekeken door de supporters van de betrokken teams. Daarom zorgt de City Group voor een goede communicatie, om elk clublid zich volwaardig lid van de familie te laten voelen. Nathan Aké wenst Lommel veel succes Dus, alle clubs van het netwerk hebben Lommel veel succes gewenst voor hun kwalificatiewedstrijd voor de D1A tegen Kortrijk. Naast Nathan Aké van Manchester City, hebben spelers van New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Troyes, Girona, Mumbai en Montevideo ook hun kleine bemoedigende boodschap gegeven. Een heel eenvoudige boodschap maar die de Limburgers zeker zal motiveren. Als ze promoveren naar 1A, zou de City Group kunnen doorgaan met het uitlenen van andere grote buitenlandse talenten aan Lommel, met de beloning van de eerste divisie als extra stimulans. One family 💙#LOMKVK pic.twitter.com/6ShZQmIQK4 — Lommel SK (@LommelSKOff) May 19, 2024