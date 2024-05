Strafschop of niet voor Fiorentina? Dit zeggen analisten Van Der Elst en Vidarsson

Club Brugge kreeg in het slot van de wedstrijd een strafschop tegen. Maar verdiende Fiorentina daar wel een penalty voor?

Fiorentina kwam voor de rust op achterstand, maar verzamelde heel wat kansen. Het wrong die echter vakkundig de nek om en trof meerdere malen het doelhout. Toch voelde je dat er een doelpunt van de bezoekers in de lucht hing. En dat kwam er ook in het slot van de wedstrijd, dan wel echter na een strafschopfout van Brandon Mechele waar nog lang over gesproken zal worden.

De bal werd in de zestien gedropt, waarop Mechele voor de zoveelste keer moet ontzetten. Zijn been gaat heel erg hoog en hij raakt aanvaller M’Bala Nzola. De scheidsrechter twijfelt niet en legt de bal op de stip. Ook de VAR gaat mee in dat verhaal. Lucas Beltran twijfelde niet en ook al zat Simon Mignolet in de juiste hoek, toch ging de bal tegen de netten. 1-1 en weg verlengingen voor Club Brugge. Het slotoffensief leverde helaas niks meer op voor blauwzwart.

VAR zal altijd scheidsrechter volgen

Bij Sporza werd de strafschopfout van Mechele onder de loep genomen. “Je kan over alles discussiëren. Maar Nzola gaat naar de bal en raakt die met het hoofd, dan kopt hij op het te hoge been van Mechele. Je kan de ref niet verwijten dat hij hiervoor fluit”, zei Franky Van der Elst.

Ook Arnar Vidarsson is categoriek over de situatie, al kan je het ook van de andere kant bekijken en zal daarover ook gediscussieerd worden. “Ik volg Franky. Maar als de scheidsrechter niet fluit, gaat de VAR ook niet tussenkomen.”