Marc Degryse schat de grote gevolgen in nu Club Brugge Europese finale mist

Wat een kater voor Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Een late strafschop maakte een kruis over een mogelijke Europese finale.

Club Brugge heeft de finale van de Conference League niet gehaald. Terwijl het Jan Breydelstadion zich stilaan begon klaar te maken voor de verlengingen sloeg Fiorentina toe met een laat doelpunt vanaf de stip.

“Dit is absoluut een teleurstelling”, zei Marc Degryse op VTM. “Er valt een doel weg. Club leeft nu toch met een ander gevoel naar Union toe. Het is een ontgoocheling, maar anderzijds is er genoeg tijd en ruimte om de knop om te draaien en vol voor de titel te gaan.”

Al kan je het ook van de andere kant bekijken, zo geeft de analist mee. “Het kan ook een motivatie zijn: ‘We hebben het ene doel gemist, nu laten we het volgende niét liggen’. Dat is ook topsport: incasseren en herstellen.”

Gemiste kans

Toch moet je ook eerlijk zijn, zo vindt Degryse, en stellen dat Fiorentina over de twee matchen de betere ploeg was en het finaleticket wel verdiende.

“Club had het zeker in de laatste twintig minuten moeilijk en je voelde dat er een doelpunt zou vallen. Uiteindelijk gebeurde dat ook, zij het na een ongelukkige overtreding van Mechele. Maar uiteindelijk haalt Fiorentina het gewoon verdiend.”

Een gemiste kans dus voor Club Brugge, maar ook voor het Belgische voetbal. Dit had voor beiden heel veel deugd kunnen doen.