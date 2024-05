Prins Abdullah schept duidelijkheid over situatie bij Beerschot: "Op lange termijn gaan we de club van de hand doen"

Bij Beerschot is het tot nu toe onduidelijkheid troef hoe de structuur er straks gaat uitzien en hoe de club voor de dag gaat komen in 1A. Prins Abdullah bin Mosaad heeft nu voor de eerste keer gesproken met Gazet van Antwerpen en daarbij gaf hij meer uitleg.

De Vlaamse aandeelhouders willen verkopen, maar United World - de investeringsgroep van prins Abdullah - wil daar niet meer van weten. Ze zouden te veel verlies lijden. Vrijdag stond er een vergadering op het programma. "Het is duidelijk dat het zo niet verder kan. We moeten voor de toekomst van Beerschot zo snel mogelijk tot een oplossing komen", klinkt het bij de prins.

Mogelijk zal United World de aandelen van de Vlaamse eigenaars overkopen, maar dat is nog niet zeker. “Er liggen nog verschillende opties op tafel. Maar wij zijn op dit moment niet van plan om onze aandelen van de hand te doen."

"De komende jaren zal United World er alles aan doen om Beerschot sterker en interessanter te maken. Het is geen geheim dat we op lange termijn de club opnieuw van de hand willen doen."

"Maar dan moet er wel aan twee belangrijke voorwaarden voldaan worden: Beerschot moet er beter voorstaan dan toen we erin stapten én we mogen er zelf onze broek niet te hard aan scheuren.”

We gaan niet aan eender wie verkopen

Het bod van het Chinees-Europese The Bridge Football Group voldeed niet aan die eis. "We zijn bereid om een klein verlies te incasseren op de verkoop van de club, maar no way dat wij onze aandelen van de hand zouden doen voor het bedrag dat ons werd voorgesteld."

"We willen de club ook niet zomaar aan eender wie overlaten. Als we Beerschot verkopen, dan zullen we er alles aan doen om de club aan de best mogelijke toekomstige eigenaars over te dragen. In België hebben we al regelmatig gezien dat slechte eigenaars een club ten gronde kunnen richten. Dat zal met ons niet gebeuren.”

Qua budget wou hij ook de fans geruststellen. “Er werd een sportief budget afgeklopt voor 1A, maar sta me toe daar geen exact bedrag op te plakken. Het voldeed wel aan de verwachtingen van de technisch directeur en het management van de club