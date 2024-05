Club Brugge heeft heel goed gevoeld wat het verschil tussen de Belgische en Italiaanse competitie is

Geen finaleticket voor Club Brugge in de Conference League. Dat gaat naar Fiorentina na een 1-1-gelijkspel in het Jan Breydelstadion.

Het verschil is uiteindelijk maar één doelpuntje in de eindafrekening en de ontgoocheling bij Club Brugge was bijzonder groot omdat ze er zo dichtbij waren, maar toch waren de Italianen een maatje te groot voor blauwzwart.

De manier waarop de uitschakeling er kwam, door een lichte strafschop, helpt die gedachte natuurlijk niet. Analist René Vandereycken had Fiorentina al bij de loting favoriet genoemd en het is ook zo uitgedraaid.

Geen favoriet

“Die ploeg heeft meer inhoud. Snelheid, techniek, ervaring… De favoriet wint natuurlijk niet altijd, maar Club moest op en top goed zijn om een beter elftal te kunnen kloppen. Vooral in de tweede helft werd het verschil tussen de Belgische en de Italiaanse competitie duidelijk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het gemiddelde niveau van het elftal telt, het gaat op dit niveau niet meer over één of twee spelers die het verschil kunnen maken. “Wil je een goeie balcirculatie, dan ben je eigenlijk afhankelijk van je zwakste schakel. Club kan zich in zekere zin wel nog optrekken aan het feit dat ze tegen een betere ploeg verloren hebben.”