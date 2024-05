Tienkoppig Club Brugge moet in eigen huis aan de bak na koude douche van Fiorentina in blessuretijd

Club Brugge heeft zijn heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League met 3-2 verloren. Blauw-zwart moest een half uur met tien spelen na een rode kaart voor Onyedika.

In en tegen Fiorentina probeerde Club Brugge een goede uitgangspositie te verwerven in de halve finale van de Conference League. Dat deed Nicky Hayen met Nordin Jackers en Denis Odoi in de basis.

Fiorentina begon meteen goed en na vijf minuten stonden de Italianen op voorsprong. Sottil krulde de bal vanop de rand van de zestien in de verste hoek binnen. Club reageerde en kreeg na een kwartier een penalty.

Biraghi kreeg de bal tegen de hand en na ingreep van de VAR ging de bal op de stip. Vanaken nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde de keeper de verkeerde kant op. Fiorentina bleef daarna de beste kansen krijgen.

Foutje Meijer en jeugdzonde Onyedika

Een foutje van Meijer leidde zo’n acht minuten voor rust de 2-1 in. Jackers kon het schot van Bonaventure niet wegwerken, een mislukte omhaal van Gonzalez belandde in de voeten van Belotti. Hij draaide weg van Mechele en knalde binnen.

In de tweede helft zocht Fiorentina naar de 3-1, Jackers moest een kopbal van Belotti van onder de lat halen. Onyedika leek de Italianen dan nog te helpen door op enkele minuten tijd twee keer geel te pakken, waardoor Club een halfuur met tien moest overleven.

Thiago zorgt voor hoop, Fiorentina wint toch

De domper was echter snel vergeten bij Club. Spileers verstuurde vanuit de eigen zestien Thiago met een lange bal, de Braziliaan hield twee verdedigers af en knalde de 2-2 overhoeks binnen. Daarna kon Fiorentina Club het niet echt moeilijk maken.

Er kwam toch een slotoffensief en in de blessuretijd trapte Nzola de 3-2 toch binnen. Hij trapte eerst op de paal, maar trapte dan toch binnen. Fiorentina trekt dan toch met een krappe voorsprong naar Brugge voor de terugmatch.