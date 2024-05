Vrancken spreekt zijn favoriet uit voor bekerfinale, Muslic gaat zelfs nog wat verder

Donderdag staat in het Koning Boudewijnstadion de bekerfinale op het programma. Bij Racing Genk en Cercle Brugge zullen ze die aandachtig volgen.

De Champions' Play-offs gaan hun laatste fase in en de strijd om de Europese tickets zit dus in zijn laatste rechte lijn. Donderdag wordt het eerste ticket al uitgedeeld aan Antwerp of Union in de bekerfinale.

Ook bij Racing Genk en Cercle Brugge zullen ze die bekerfinale aandachtig volgen. Die twee ploegen strijden momenteel om de vierde plaats in het klassement, dat op dit moment recht heeft op het barrageduel tegen KAA Gent.

Vrancken en Muslic hopen op bekerwinst Union

Als Union donderdag de beker wint dan speelt de vijfde uit de stand dat duel tegen KAA Gent. Voor Racing Genk en Cercle Brugge zou dat natuurlijk bijzonder goed nieuws zijn, die een kloof van vijf en vier punten hebben op Antwerp.

Muslic was al aanwezig in het stadion met een Union-sjaal toen Union tegen Liverpool speelde in de Europa League. "Ik heb tickets en zal aanwezig zijn, maar ik zal deze keer wel neutraal blijven", glimlachte Muslic.

"We supporteren niet, maar de realiteit is wat ze is", vulde Wouter Vrancken aan. "Ik denk dat het duidelijk is dat hoe de stand nu is, het voor ons beiden het beste is dat Union de beker wint." Ook Muslic gaf toe dat hij hoopt dat Union de beker wint. "Sorry Mark (Van Bommel, nvdr.)", lachte Vrancken naar zijn collega.