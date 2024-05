Zware klap voor Union richting bekerfinale: "Het zag er niet goed uit"

Union Saint-Gilloise slaagde er zondag niet in om Anderlecht (deels) uit de titelrace te slaan. Erger nog: de Brusselaars verloren ook nog Christian Burgess. Geen goed nieuws met het oog op de bekerfinale.

Christian Burgess leverde een uitstekende prestatie tegen Anderlecht. Tegen Dolberg en co werd hij nauwelijks verslagen. Helaas moest de centrale verdediger van Union in de tweede helft het veld verlaten met een blessure.

Een blessure die hem blijkbaar al langer parten speelt, onthulde Alexander Blessin na de wedstrijd. De trainer van Union gaf ook een update over zijn centrale verdediger.

"Dit probleem dateert van vorige week. We dachten dat hij het onder controle kon houden. Hij heeft deze week niet veel getraind, maar we wilden dat hij de hele wedstrijd zou spelen."

Het gaat om een probleem in de voet. "We zullen een scan moeten maken om te zien wat het probleem is met zijn bot. De pijn is in ieder geval aanwezig."

"Ik kan niet zeggen of het ernstig is of niet, maar tegelijkertijd, als het al meer dan 10 dagen duurt, kan het niet lichtvaardig worden opgenomen. Hij voelt iets onder zijn voet. Hij ervaart echt pijn wanneer hij de grond raakt", verduidelijkte Blessin.