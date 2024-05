Fans Club Brugge gaan 'loco' en bieden de zotste prijzen om nog (illegaal) ticket te bemachtigen

Club Brugge kan zich morgen in Jan Breydel nog eens kwalificeren voor een Europese finale. Dat historisch moment wil natuurlijk geen enkele rechtgeaarde fan missen en dus wordt er op de zwarte markt al flink onderhandeld.

Op Ticketswap, de populaire app om tickets te wisselen, is het kalm. Mensen die hun ticket willen verkopen, willen daar op dit moment profijt uit slaan omdat er zoveel vraag is naar de plaatsjes.

We gingen eens op Tweedehands kijken en daar was er heel wat meer activiteit. Slimme jongens hebben er hun tickets opgezet en laten de geïnteresseerden erop bieden. Voor twee tickets wil er iemand al 320 euro neertellen.

Als u weet Club Brugge de tickets aanbood aan 33-44 euro voor niet-abonnees en aan 27-38 euro voor abonnees, dan weet u wel dat er winst zal uitgehaald worden.

Illegaal

Jan Breydel is al sinds de verkoop van start ging uitverkocht voor de halve finales van de Conference League. De woekerprijzen houden echter ook risico in voor de verkopers.

Doorverkoop van tickets in België voor woekerprijzen is sinds 2013 bij wet verboden. Alleen occasionele handel zonder winst is toegelaten. 2ehands.be meldde in het verleden dat boetes kunnen oplopen tot 60.000 euro. Het platform werkt samen met Overheidsdienst Economie om illegale ticketverkoop te bestrijden.