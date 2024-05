Bondscoach Tedesco legt uit waarom hij Maxim De Cuyper meeneemt naar het EK

Domenico Tedesco maakte dinsdag zijn selectie bekend voor het EK dat eraan komt. Kampioen Maxim De Cuyper zit erbij.

Bonscoach Domenico Tedesco heeft zijn 25-koppige selectie bekendgemaakt. De grote verrassing was Maxim De Cuyper. De jonge verdediger van Club Brugge werd nog geen enkele opgeroepen voor de nationale ploeg, maar mag nu wel naar het EK.

Bondscoach Domenico Tedesco legde zijn keuze uit tijdens de persconferentie die na de bekendmaking volgde. "Ik heb jullie altijd al gezegd dat we hem opvolgen", begint hij.

"Het is niet de eerste keer dat we hem in de gaten houden. We kijken al naar hem sinds ik hier ben. Maar we hebben nooit de kans gehad om hem hier (bij de Rode Duivels n.v.d.r.) te zien vanwege de concurrentie."

"Olivier Deman speelde goed. Hij was een basisspeler, maar de situatie is nu wat veranderd. We moeten de beste spelers kiezen. Dat wil zeggen dat we kijken naar wie in de beste vorm is, en Olivier heeft niet veel gespeeld de laatste weken", gaat Tedesco verder.

De Cuyper werd afgelopen weekend kampioen met Club Brugge, enkele dagen later wordt hij opgeroepen om mee naar het EK te gaan. Wat een week voor de 23-jarige winger.

"Maxim wel, hij doet het ook goed. Ik zag hem live tegen Fiorentina om nu maar een voorbeeld te geven. Hij verdient het gewoon om bij ons te zijn nu."