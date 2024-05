🎥 Te gek voor woorden: Marc Brys in héél verhitte discussie met Samuel Eto'o: "Waar denkt u dat u bent? Ik was een héél, héél grote speler"

Heb het maar eens aan de hand als Belgische coach die niet echt bekend is in het buitenland... Marc Brys dacht aan het avontuur van zijn leven te beginnen bij Kameroen, maar moet nu opboksen tegen zowat de populairste ex-speler ooit van het land. En dat werd zelfs vastgelegd op video.

Marc Brys zijn situatie is intussen bekend. Hij werd aangesteld als bondscoach van de Ontembare Leeuwen door de Minister van Sport. Een beslissing waar de voorzitter van de Kameroense bond, Samuel Eto'o, het niet mee eens was omdat hij gepasseerd werd.

Eto'o, ex-speler van onder meer Barcelona, Inter en Chelsea, wil hem schorsen, maar krijgt veel tegenwind uit politieke hoek. Onlangs liet Marc Brys nog weten dat zijn ontslag 'fake news' was en intussen is hij nog steeds aan de slag.

"Ik ben president, meneer. Als u met ons wilt werken... Nee? U bent coach omdat ik u heb benoemd, u bent niet coach omdat iemand anders u heeft benoemd. U heeft veel fouten gemaakt, dus ik verzoek u om in deze vergadering te blijven", klonkt het in het gesprek dat werd gefilmd.

"Als u niet blijft, ben ik genoodzaakt om mijn uitvoerend comité te raadplegen...», begon Samuel Eto’o tegen zijn coach Marc Brys. Maar de toon tussen de twee mannen verhitte snel.

Eto'o ging verder. "U doet geen politiek in Kameroen, er is maar één man die dat doet en dat is president Biya. Nee, u beslist niet. Want wat u doet, meneer de coach, dat moet ik op mij nemen. Ik ben de president van de federatie, wat u doet, neem ik op mij!"

"In uw land doe ik dat niet. U spreekt niet zo tegen mij meneer de coach, vergeet dat niet. Als voetballer kunt u zo niet tegen mij praten. Nu ben ik president, praat u niet zo. Ga nu zitten, we gaan werken. Stop een beetje met dat gedoe. In welk land denkt u dat u bent, meneer? Kan ik dat in België doen? Hoe kunt u dat in Kameroen doen? Ik was een heel, heel grote speler!"