Stijn Stijnen komt met geweldig mooie woorden: "Voor mij is hij de belangrijkste speler in de geschiedenis van de club, hij past in het rijtje met Timmy Simons, Gaetan Englebert en Karel Geraerts"

Wouter Corstjens heeft onlangs besloten om te stoppen als profvoetballer. De kapitein van Patro Eisden Maasmechelen wordt flink geprezen door coach Stijn Stijnen.

Wouter Corstjens deelde zelf mee op sociale media dat hij stopt als profvoetballer. Hij deed dat door een filmpje te posten waarop hij letterlijk zijn voetbalschoenen aan de haak hing.

Dit gebeurde wel niet in de leukste omstandigheden. Corstjens moest tijdens de heenwedstrijd tegen Deinze in de Promotion Play-offs het veld al redelijk snel verlaten met een blessure.

Bij de terugwedstrijd was hij er uiteindelijk niet meer bij. Patro kon zich ook niet kwalificeren voor de volgende ronde en zal (als de licentie in orde komt) volgend seizoen gewoon weer in 1B spelen.

Coach Stijn Stijnen heeft bijzonder mooie woorden voor zijn kapitein. "Wouter stapte als kapitein naar voren toen het minder ging met Patro, iets wat ongezien is. Voor mij is hij de belangrijkste speler in de geschiedenis van de club", is hij vol lof over Corstjens op de clubwebsite.

"Ik heb zelden zo een op en top profvoetballer gezien. Wouter past voor mij in het rijtje met Timmy Simons, Gaetan Englebert en Karel Geraerts. Het zou een eer zijn dat iemand als Wouter binnen de club actief blijft", besluit Stijnen.