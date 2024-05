KBVB zit met heel lastig probleem, maar de Rode Duivels kunnen op het EK goed helpen

De Belgische voetbalbond heeft een record gebroken, en niet eentje waar ze bepaald blij mee zijn. De Rode Duivels kunnen op het EK wel goed helpen.

De Belgische voetbalbond zit met een probleem. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de KBVB een verlies opgetekend van 10 miljoen euro in 2023. Nog nooit eerder gebeurde dit.

Op zich is het helemaal niet zo gek dat er verlies werd geleden. Dat is zelfs erg normaal als er geen groot tornooi is geweest in dat jaar, maar die 10 miljoen euro...

Een oorzaak hiervan is de kaartenverkoop van de Rode Duivels. Er komen gemiddeld minder supporters naar het Koning Boudewijnstadion dan vroeger.

Er was ook die aanslag in Brussel tijdens de thuiswedstrijd tegen Zweden, waarbij twee bezoekende supporters om het leven kwamen. Nadien werd de thuismatch tegen Servië achter gesloten deuren afgerond.

CEO Peter Bossaert werd ontslagen, maar vocht dat aan in de rechtbank. Uiteindelijk kwam het tot een minnelijke schikking. Nieuwe CEO Piet Vandendriessche doet nu zijn best om flink te besparen.

Maar de Rode Duivels kunnen op het EK goed helpen. Als België de groepsfase overleeft krijgt de KBVB 11,5 miljoen euro volgens de krant. Als kosten en premies worden verrekend blijft er wel minder dan de helft van over. Bij een eventuele eindwinst zou de voetbalbond 28,25 miljoen euro bruto opstrijken.