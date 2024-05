KRC Genk krijgt heel goed nieuws te horen met oog op belangrijke wedstrijd tegen KAA Gent

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk kende een zeer wisselvallig seizoen. De Limburgers mikten uiteindelijk op een vierde plaats, maar haalden die niet.

KRC Genk kende het afgelopen jaar heel veel tegenslag. Op een minuut van de titel eindigen in 22/23, er in de beker uit gekegeld worden door KV Oostende, de groepsfase van de Conference League niet overleven.

In de Champions' Play-offs ging het even heel goed voor Genk. De club begon als een geoliede machine, maar na de twee wedstrijden tegen Club Brugge liep alles in het honderd.

De ambitie werd om de vierde plaats te behalen, maar dat lukte niet na de 2-0 nederlaag tegen Union SG van afgelopen weekend. Er is nog wel een kans op Europees voetbal.

Dan moet het zondag de barragewedstrijd van KAA Gent winnen in de Cegeka Arena. Een laatste finale voor beide ploegen met een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League op het spel.

Zakaria El Ouahdi kreeg tegen Union een rode kaart na handspel in het eigen strafschopgebied. Maar nu krijgt Genk goed nieuws te horen. Volgens Het Laatste Nieuws krijgt hij geen schorsing en mag hij tegen KAA Gent gewoon meespelen. Er werd geoordeeld dat een uitsluiting voldoende was.