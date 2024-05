'Anderlecht wil zich komende zomer versterken, maar ook deze vertrekkers moeten eerst en vooral vervangen worden'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Jesper Fredberg staat voor een drukke mercato. RSC Anderlecht wil zich deze zomer gericht versterken om volgend seizoen sterker én stabieler voor de dag te komen. Al betekent dat meteen dat enkele sterkhouders zullen moeten vertrekken.

RSC Anderlecht verloor gisteren op het veld van Antwerp FC en moet tevreden zijn met een derde plaats. Geen vetpotten van de Champions League voor de Belgische recordkampioen. Die inkomsten waren overigens nooit ingecalculeerd bij de opmaak van het budget voor volgend seizoen.

Ook deze zomer zal Jesper Fredberg moeten verkopen om te kunnen kopen. Er loopt nog steeds te veel overschot rond in het Lotto Park, maar van jongens als Amadou Diawara en Kristian Arnstadt zal Anderlecht niet rijk worden. Dus moeten er enkele sterkhouders verkocht worden.

Zeno Debast is (zo goed als zeker) weg. Sporting CP voert de forcing voor de verdediger. De Portugese topclub is bereid om twintig miljoen euro op tafel te gooien. Ook Francis Amuzu kijkt uit naar een nieuwe uitdaging en heeft enkele clubs die concreet zijn. Zijn bijdrage aan het transferpotje wordt op een dikke vijf miljoen euro geschat.

Maar ook Anders Dreyer mag vertrekken als er een correct bod op tafel komt. De Deen is dan wel héél beslissend voor paars-wit, maar hij is te veel en te lang onzichtbaar. Het Laatste Nieuws weet dat Anderlecht bereid is om te praten van zodra er tien miljoen euro op tafel komt voor de flankaanvaller.

Welke sterkhouders zal RSC Anderlecht (moeten) verkopen?

Al hoopt Fredberg hier op wat extra meeval. Enkele goede prestaties op het EK - in combinatie met zijn statistieken van de voorbije maanden - kunnen het prijskaartje de hoogte induwen. Ook Dreyer zelf wil niet persé weg, maar hij staat wél open voor een opportuniteit. En dat geldt eveneens voor de Belgische recordkampioen.