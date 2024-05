Ex-Anderlecht-verdediger vindt de transfer van Tjaronn Chery naar Antwerp héél goeie zet: "Dat vind ik zo'n onzin"

Antwerp kondigde zondag de komst van Tjaronn Chery aan. Een voor de buitenwereld wat vreemde transfer, want de Nederlandse aanvallende middenvelder wordt er volgende week 36. Ex-Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck, die zijn ploegmaat was bij NEC, heeft daar een heel andere mening over.

De zelf 34-jarige Nuytinck begrijpt de keuze voor Chery maar al te goed. "Na een minder seizoen trekken ze volgend seizoen blijkbaar de kaart van de jeugd, dus dan komt wat extra ervaring wel van pas", zegt hij in Het Nieuwsblad. Hij kan ook goed vergelijken, want hij volgt zijn ex-club nog altijd op de voet. "Kijk naar Anderlecht. Daar hebben ze vorige zomer ook een resem oudere spelers ingekocht en het liep meteen een stuk beter.” De kwaliteiten van de spelverdeler zijn ook overduidelijk. “Met vooral een verschrikkelijk goeie linker. Hij moet het niet per se van z'n snelheid hebben, maar zijn techniek en traptechniek zijn top. Lekker voetballen, combineren, het spel verleggen, de stilstaande fases voor zijn rekening nemen: da's zijn ding. En zoek zijn goals maar eens op." Ook over zijn fysieke paraatheid maakt Nuytinck zich geen zorgen. “Hij is nog altijd topfit, hoor”, zegt Nuytinck. “In Nederland wordt elke speler over de dertig oud genoemd en beginnen ze al snel aan jou te twijfelen, maar dat vind ik zo'n onzin." "Het gaat erover hoe je er mentaal inzit. Er zijn er die uitbollen, maar je hebt ook jongens die op hun 35ste nog altijd hard werken en willen knallen. Als je dan ook nog blessurevrij kunt blijven zoals Ron , kan je een enorme meerwaarde zijn."