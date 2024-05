Onverwachte wending: Dries Mertens komt plots met heel verrassend nieuws

Volg België nu via WhatsApp!

Dries Mertens werd afgelopen weekend kampioen in Turkije met Galatasaray. Nu komt de aanvaller plots met verrassend nieuws.

Galatasaray won zondagavond met 1-3 van Konyaspor. Daardoor speelde de club kampioen in Turkije. Dries Mertens startte in de basis op zondag maar werd wel gewisseld.

Op zijn 37e kan de Belg nog steeds veel bijdragen aan het team. Toch vertelde Mertens eerder dit seizoen dat hij waarschijnlijk zou stoppen als profvoetballer.

Het leek algemeen geweten dat hij na zijn aflopend contract niet meer in actie zou komen. Maar nu is Mertens toch op andere gedachten gebracht.

De ex-Rode Duivel vertelde aan Het Laatste Nieuws dat hij er normaal nog een jaartje bij zal doen. "Mijn contract loopt af deze zomer. Ik had eerst gezegd dat ik waarschijnlijk ging stoppen", begon hij.

"Maar twee maanden geleden zijn we toch beginnen praten. Want: waarom stoppen als het hier goed loopt? Normaal zal het wel rondkomen. Ik zal niet met zekerheid zeggen dat het mijn laatste jaar is. Maar ik word 38 straks. Ondertussen geniet ik nog elke dag. Dat ga ik proberen te blijven doen", besluit hij.