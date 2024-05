Marc Degryse en Jan Mulder begrijpen helemaal niets van keuzes Tedesco: "Onbegrijpelijk, je kon bijna niet anders dan hem niet meenemen"

Bondscoach Domenco Tedesco heeft zijn 25-koppige selectie bekendgemaakt. Marc Degryse en Jan Mulder zijn het duidelijk niet eens met zijn beslissingen.

In de selectie van Tedesco vinden we geen Hans Vanaken terug. Iets waar Marc Degryse niet over te spreken is "Ik vind dat onbegrijpelijk", begint hij bij Deviltime van HLN. "Ik vind het normaal dat Onana en Mangala erbij zijn. Zij hebben bijna altijd gespeeld als titularis, Vranckx was hun eerste vervanger."

Arthur Vermeeren mag wel mee. "Vermeeren, dat vind ik ook raar", gaat Degryse verder. "Of je hem nu ziet als een zes, een acht of een tien. Voor iemand die in de voorbije 5 maanden 180 minuten heeft gespeeld... Als je hem dan tegenover Vanaken zet vind ik dat bizar."

"De uitleg is dan dat hij hem ervaring wil laten opdoen voor de toekomst, maar je speelt het tornooi nu. Een man in vorm zoals Vanaken zou Kevin De Bruyne eventueel kunnen vervangen als hij niet helemaal fit is. De eerste vervanger zal wel Tielemans zijn zoals op Wembley, maar goed ook Tielemans kan een mindere dag hebben. De beste vervanger voor die twee is gewoon Vanaken."

Jan Mulder snapt er op zijn beurt ook niets meer van. "Ja, onbegrijpelijk. Vermeeren die een veelbelovende spelers is, ik herinner het me al bijna niet meer. Zo'n rare transfer heeft die jongen gedaan."

"Hij heeft zichzelf opgesloten in een cel waar hij niet meer uit schijnt te kunnen komen met zo'n trainer en club. Je kon bijna niet anders dan hem niet meenemen", besluit hij.