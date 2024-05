Bilal El Khannouss geeft duidelijke hint over welke club hij gaat keizen: "Ja, ze kunnen er tussen zitten"

Bilal El Khannous (20) is door zijn collega-voetballers verkozen totTalent of the Season. De Marokkaanse middenvelder van Racing Genk haalde het voor Matte Smets (STVV) en Igor Thiago (Club Brugge). Achteraf gaf hij meer inzicht over zijn onmiddellijke toekomst.

Nog één match speelt El Khannouss voor KRC Genk, daarna wil hij zijn transfer; De 20-jarige aanvallende middenvelder moet het met de Limburgers nog opnemen tegen Gent voor Europees voetbal. "We hebben geen goed seizoen gespeeld, maar we willen wel nog Europees voetbal. Dat moet voor een club als Genk", aldus El Khannouss.

Dat hij blijft, is geen optie meer. "De kans dat ik blijf is héél klein, nihil bijna. Er is al concrete interesse, maar er is nog geen keuze gemaakt. Ik laat het over aan mijn entourage", liet hij weten.

"Er is een akkoord met de club dat ik deze zomer Genk verlaat. Een droomcompetitie? Niet echt, maar misschien wel de Duitse", zei hij met een raadselachtige glimlach. "Ergens waar ze energiedrank maken? Dat kan", lachte hij. "Ze kunnen er tussen zitten."

Het zou leuk zijn met ook Maarten die er gaat spelen

Het zou verklaren waarom hij zo goed met Alexander Blessin leek overeen te komen. Al eens gesproken met de ex-jeugdcoach van RB Leipzig mogelijk. "Het zou mooi zijn, zeker ook met Maarten (Vandevoordt, nvdr.) die er gaat spelen."

"Maar het ligt niet alleen aan mij. Er zijn ook de clubs. We zullen zien, maar ik ben helemaal klaar om die stap te zetten. Ik voel me top om eindelijk te kunnen vertrekken. Heel dankbaar dat ik hier in België me heb mogen tonen."

"Ik heb ook enorme progressie gemaakt in het laatste jaar. Vorig seizoen kon ik maar 60 minuten spelen. En dit seizoen maak ik zonder problemen de match vol. Ik vind zeker dat ik beter ben geworden."