🎥 Schitterende beelden! Duizenden Club Brugge-fans eren kersverse kampioenen en maken er een waanzinnig feestje van in Brugse binnenstad

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge kroonde zich gisteren tot landskampioen van België. De West-Vlamingen werden vanavond gevierd in de Brugse binnenstad. En dat levert uiteraard leuke én feestelijke plaatjes op.

Club Brugge kroonde zich gisteren na een onwaarschijnlijke inhaalrace tot landskampioen. De West-Vlamingen telden na de reguliere competitie maar lieft negentien punten achterstand op Union SG.

Uiteindelijk was die kloof niét voldoende om blauw-zwart van titel nummer negentien te houden. We moeten er geen tekening bij maken: het titelfeest was er eentje om duimen en vingers af te likken.

© photonews

© photonews

Duizenden fans van Club Brugge troepten vanavond samen op de Brugse Grote Markt om hun kampioenen te vieren. "Nu gaan we voor de twee sterren op het shirt", is de honger van Hans Vanaken nog niet gestild.

CMOONN #clucer pic.twitter.com/IHrIDqXwVX — NusaSZN (@NusaSZN) May 27, 2024