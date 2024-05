Genk zag wedstrijd op Union helemaal anders uitdraaien en trekt van leer tegen VAR

Racing Genk heeft de afgelopen play offs een rollercoaster van emoties en prestaties moeten doorgaan. Uiteindelijk eindigden de Limburgers op de 5e plaats en moeten ze nog barrages spelen voor het laatste Europese ticket.

Ondanks een sterk begin van Union in het Dudenpark had RC Genk de beste kans in de eerste helft maar Fadera besloot over. Verder kwam Genk toch wel enkele keren gevaarlijk zijn neus aan het venster steken maar toch ging het met met een 1-0 achterstand rusten.

"Daar hadden we op voorsprong moeten komen", vinden zowel trainer Domenico Olivieri als speler Bilal El Khannouss. "We moesten veel efficiënter zijn."

Twee VAR-strafschoppen

In de tweede helft leek het tij dan toch te keren voor Genk dat een strafschop kreeg maar die zag teruggedraaid worden door de VAR. "Er is contact", legt Olivieri uit. "En dan mag de VAR toch niet tussenkomen? Er is geen sprake van een clear error als er contact is", zucht hij.

Even later gaat de bal wél op de stip voor Union na een interventie van de VAR. El Ouahdi krijgt bovendien ook nog eens een rode kaart. "Hij staat met zijn rug naar de bal gedraaid, dan kan je moeilijk bewust hands maken. Als je daar dan rood voor geeft, vind ik dat heel streng", oordeelt El Khannouss.

Nog geen vakantie

En dus is het nog geen vakantie voor de Genkse selectie want er wacht nog een duel met AA Gent voor dat laatste Europese ticket. "De jongens waren wel toe aan vakantie dus dit is wel een ontgoocheling", verklapt Olivieri.

"Het zal niet makkelijk worden, maar moeilijk gaat ook. Het is alleszins een afscheid in mineur voor mij want Genk hoort hoger te staan in het klassement", besluit El Khannouss.