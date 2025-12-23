Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany maakt indruk in Duitsland. Met Bayern München domineert hij de Bundesliga, en dat blijft ook bij zijn landgenoten niet onopgemerkt. Arthur Theate is vol lof.

Vincent Kompany levert fantastisch werk bij Bayern München. Der Rekordmeister staat alleen eerste in de Bundesliga en had een fantastische reeks overwinningen, die ondertussen verbroken.

Arthur Theate speelt bij Eintracht Frankfurt en maakt ziet van dichtbij hoe Kompany de Bundesliga met Bayern domineert. "Kompany is een legende", zegt de Rode Duivel bij RTBF.

Theate haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Een charismatische man. Wat hij realiseert is ongelooflijk, ik ben blij voor hem. En ook voor ons, als Belgen. We hebben altijd al goede coaches gehad, maar hij zet Belgische trainers echt op de wereldkaart", gaat de verdediger verder met zijn lof.

"Op dit moment levert hij misschien wel het beste werk van allemaal", komt Theate met een groot compliment. Maar niet alleen in België is Kompany populair. "Hij wordt enorm gerespecteerd in Duitsland."

Lees ook... Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026
"Mijn Duitse ploegmaats bevestigen dat: ze horen alleen maar positieve dingen over hem. Wanneer ik hem tegenkom voor wedstrijden tussen Eintracht en Bayern, praten we over de Rode Duivels. Hij blijft sterk verbonden met België, omdat hij het land heeft getekend met zijn geschiedenis", aldus Theate.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Rennes
Bayern München
Arthur Theate
Vincent Kompany

Meer nieuws

Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

14:00
Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

21:00
Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Opinie

Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren?

20:40
1
Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

20:30
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

20:20
Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

20:00
'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

19:50
'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

19:40
Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

19:30
Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

19:20
Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

19:00
Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

18:40
Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

18:00
Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

17:41
'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

17:20
Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV Interview

Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV

17:00
2
Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

16:30
4
Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Reactie

Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"

16:15
4
Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

16:00
Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko Analyse

Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko

15:15
Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

15:30
Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

15:00
5
Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

14:40
3
Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

14:20
6
Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:32
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

13:00
3
Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

12:40
8
Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

12:20
1
Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

12:00
16
De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

11:40
20
Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

11:20
3
Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

11:00
Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

10:30
Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

10:00
2
Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

09:00
3
Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

09:09
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 15
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
FC Augsburg FC Augsburg 0-0 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 0-1 Union Berlin Union Berlin
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-4 Freiburg Freiburg
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 1-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-4 Bayern München Bayern München

Nieuwste reacties

Pé_1 Pé_1 over Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Gewoon Kris Gewoon Kris over Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken" jerrekvm jerrekvm over Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen" Bruno BDB Bruno BDB over Verraadt VIncent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Bruno BDB Bruno BDB over Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen Dirk1897 Dirk1897 over Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde TIGERMANIA TIGERMANIA over Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus" arteveldestad arteveldestad over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..." jawaddedadde jawaddedadde over Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved