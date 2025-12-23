Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

Vincent Kompany maakt indruk in Duitsland. Met Bayern München domineert hij de Bundesliga, en dat blijft ook bij zijn landgenoten niet onopgemerkt. Arthur Theate is vol lof.

Vincent Kompany levert fantastisch werk bij Bayern München. Der Rekordmeister staat alleen eerste in de Bundesliga en had een fantastische reeks overwinningen, die ondertussen verbroken.

Arthur Theate speelt bij Eintracht Frankfurt en maakt ziet van dichtbij hoe Kompany de Bundesliga met Bayern domineert. "Kompany is een legende", zegt de Rode Duivel bij RTBF.

Theate haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Een charismatische man. Wat hij realiseert is ongelooflijk, ik ben blij voor hem. En ook voor ons, als Belgen. We hebben altijd al goede coaches gehad, maar hij zet Belgische trainers echt op de wereldkaart", gaat de verdediger verder met zijn lof.

"Op dit moment levert hij misschien wel het beste werk van allemaal", komt Theate met een groot compliment. Maar niet alleen in België is Kompany populair. "Hij wordt enorm gerespecteerd in Duitsland."

"Mijn Duitse ploegmaats bevestigen dat: ze horen alleen maar positieve dingen over hem. Wanneer ik hem tegenkom voor wedstrijden tussen Eintracht en Bayern, praten we over de Rode Duivels. Hij blijft sterk verbonden met België, omdat hij het land heeft getekend met zijn geschiedenis", aldus Theate.