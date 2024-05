Krijgt Vanaken nog een telefoontje van Tedesco? Club-kapitein reageert veelzeggend

Volgt na de titel met Club Brugge ook het EK voor Hans Vanaken? Hij zit alvast in de voorselectie van bondscoach Domenico Tedesco.

In de erg ruime voorselectie van 40 namen van Domenico Tedesco zitten drie spelers van Club Brugge: rechtsachter Kyriani Sabbe (19), linksachter Maxim De Cuyper (23) en middenvelder Hans Vanaken (31).

Voor de twee verdedigers van Club Brugge zou een selectie een primeur zijn, voor Hans Vanaken niet. Al is het wel al van de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Estland vorig jaar in juni geleden dat Vanaken nog opgeroepen werd.

Vanaken rekent niet op EK-selectie

Vanaken maakt zich dan ook weinig illusies dat hij bij de 26 namen zal zitten voor het EK in Duitsland. "Ik verwacht niet veel. Ik ben er maar één keer bij geweest en heb niet gespeeld." De titel zal daar volgens Vanaken niets aan veranderen.

"Ik was in september, oktober en november ook goed, maar het is de keuze van de bondscoach. Ik doe mijn ding hier bij Club Brugge, dus we zien wel wat het wordt." Veel rekening houdt Vanaken er dus niet mee.

Toch wacht hij nog even om zijn vakantie te boeken. "Ik kan nu wel boeken, maar als ik dat dan moet annuleren is dat te veel werk", lachte Vanaken. "Beter wachten tot we zeker zijn." Of een vakantie in Duitsland? "Dat kan ook."