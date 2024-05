'Club Brugge heeft beslissing genomen over toekomst van Nicky Hayen'

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde onder Nicky Hayen geweldige play-offs. Dat werd zondag beloond met een mooie landstitel op de laatste speeldag.

Club Brugge kende geen al te beste reguliere seizoen. Ronny Deila lag constant onder vuur en presteerde niet zoals van hem verwacht werd. Tijdens de play-offs werd de scheve situatie echter helemaal omgedraaid.

Nicky Hayen zorgde samen met zijn troepen voor een indrukwekkende 24 op 30 in de Champions Play-offs. Na het reguliere seizoen stond Club nog 19 punten achter Union.

De titel heeft blauw-zwart dus voor een groot deel te danken aan Hayen. Maar wat nu met de coach? Zelf gaf hij na de winst van het kampioenschap al aan te willen blijven.

Maandagavond werd er overlegd over zijn toekomst in Brugge. Volgens Het Nieuwsblad willen Hayen en het bestuur hetzelfde en dat is verder met elkaar doorgaan.

Bart Verhaeghe zou zot zijn van de coach en het lijkt volgens de krant 99% zeker dat Hayen volgend seizoen als hoofdcoach begint. Over het financiële plaatje moet nog wel gesproken worden.