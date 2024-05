Club Brugge-coach Nicky Hayen is zeer duidelijk over afgekeurd doelpunt van Cercle Brugge

Nicky Hayen mocht niet op de bank zitten tijdens de titelwedstrijd van Club Brugge. Hij pakte tegen Anderlecht twee gele kaarten en zou toen vanuit de tribune nog gecommuniceerd hebben met zijn bank.

Iets wat niet toegestaan is. Daarom besloot Hayen om de wedstrijd maar vanop zijn bureau te volgen. "Mijn vrouw zat in de tribune, net als mijn zoon, maar ik zat binnen", begon hij in Extra Time volgens Sporza.

Hij werd daar ook flink gecontroleerd. "Ik heb enkel het gezelschap van een deurwaarder gehad, moest mijn gsm afgeven en elke beweging werd geregistreerd."

Cercle Brugge scoorde tien minuten voor het einde een doelpunt dat nadien nog werd afgekeurd. Hayen beleefde die fase op een andere manier dan de rest van de aanwezigen in het stadion. "Ik heb 7 woorden tegen die man gezegd: ik denk dat die bal binnen is. Hij keek gewoon maar wat naar mij."

Hij laat zich bij Extra Time ook nog even uit over de bewuste fase. "In mijn ogen neemt Lopes Da Silva deel aan het spel", is hij duidelijk. Filip Joos stelt zich nog wel een belangrijke vraag. "Maar hindert hij De Cuyper?"

"Dat niet, maar hij loopt naar de bal en beïnvloedt hem", antwoordde Franky Van der Elst op hem. "We hebben het al eens voorgehad met een teen buitenspel. Ook al is het maar een teen, het blijft de regel. Dat moet je aanvaarden", besluit Hayen.