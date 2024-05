Peter Vandenbempt ziet dat Anderlecht-coach Brian Riemer heel wat krediet heeft verspeeld: "En hij had er al niet te veel..."

Anderlecht zag zondagavond Club Brugge de titel winnen. Paars-wit deed zelf niet wat het moest doen op het veld van Antwerp en moest zo niet eens hopen op een mirakel.

Anderlecht had het lot in eigen handen, maar na de 0-1 nederlaag tegen Club Brugge op de voorlaatste speeldag, moest paars-wit hopen op een mirakel om de titel nog te winnen.

Uiteindelijk verloor de Brusselse club zelf op de laatste speeldag met 3-1 van Antwerp. Peter Vandenbempt merkt op dat het niet de eerste keer is voor Anderlecht dat dit gebeurt.

"De doelstellingen voor het seizoen heeft paars-wit nochtans gehaald, maar die laatste twee wedstrijden zorgen toch voor een valse noot. En dat is toch een kwalijke gewoonte aan het worden bij Anderlecht. Ook vorig jaar speelde het twee absolute non-matchen op het einde", begint hij bij Sporza.

Echter, niet alles hoort negatief te zijn na dit seizoen. "Maar goed, in de wederopbouw van de club en de ploeg is dit seizoen zeker een stap voorwaarts. Op alle vlakken staat Anderlecht er beter voor dan de voorbije jaren. Maar een titel of zelfs een tweede plaats had - ondanks minder goed voetbal - toch een enorme extra boost gegeven."

Deze zomer zal er versterking komen, wat volgens Vandenbempt ook nodig is. "Dus als ze die extra stap voorwaarts nu nog willen zetten, moet de club toch op zoek naar nieuwe spelers. Pionnen die paars-wit aanvallender, attractiever en dominanter moeten laten voetballen. Dat heeft Fredberg ook zelf al aangegeven."

Hij wil ook nog wat kwijt over coach Brian Riemer. "Maar het blijft toch vervelend dat hun trainer Brian Riemer in een heel korte periode weer heel wat krediet verspeeld heeft. En hij had er al niet te veel... Bij heel wat supporters en waarnemers leeft dus de terechte vraag: is hij wel de man die dit Anderlecht de noodzakelijke stap voorwaarts kan laten zetten?"

"Er zal alvast weinig marge zijn in het begin van volgend seizoen voor Riemer, die - dat moet ook gezegd - deze play-offs niet geholpen is door het geluk", besluit Vandenbempt.