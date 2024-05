Club-voorzitter Bart Verhaeghe blijft zich verzetten tegen play-offs: "Niet normaal en niet fair"

Dat Club Brugge zijn 19de landstitel nog kon pakken, heeft het te danken aan de play-offs en de halvering van de punten. Toch blijft voorzitter Bart Verhaeghe bij zijn standpunt over dat systeem.

Een achterstand van 19 punten op leider Union. Dat was het stevige bilan voor Club Brugge na de reguliere competitie. Maar in België bestaan er de play-offs én een halvering van de punten. Club zag zijn achterstand zo krimpen tot 9 punten.

Club Brugge moest wel bijna perfecte play-offs spelen om de titel nog te pakken, maar het is toch dankzij de halvering van de punten dat het nog een kans maakte op zijn 19de landstitel. Een systeem waar Bart Verhaeghe zich altijd tegen heeft verzet.

Zal Verhaeghe nu veranderen van mening over de play-offs en de halvering van de punten? "Helemaal niet", zei Verhaeghe na het behalen van de titel. "Ik ben altijd tegen de halvering van de punten én de play-offs geweest."

Verhaeghe wil normale reguliere competitie

"Het put ploegen uit, die dan in Europa kunnen tonen hoe goed België is. Net op dat moment moeten we veel topwedstrijden spelen, dat is niet normaal. Wij hebben zo'n 63 wedstrijden gespeeld, Anderlecht en Cercle rond de 40."

"Wij spelen een derde meer wedstrijden, dat is niet normaal en niet fair. Daar moeten we iets aan veranderen. Ik ben voorstander van een reguliere competitie, maar ik kan daar niet alleen over beslissen."

"Als men stemt in de Pro League dat het systeem met play-offs is, dan moet ik mij als sportman en bedrijfsleider aanpassen aan dat systeem. Dat hebben we gedaan en desondanks hebben we dit allemaal bereikt."