Eén grote verrassing in selectie Rode Duivels: ontdek wie bondscoach Tedesco meeneemt naar het EK

Het EK komt steeds dichterbij. Binnen een kleine drie weken spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd. Op dinsdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend.

Het EK 2024 gaat deze zomer in Duitsland door. Ook de Rode Duivels zijn er weer bij, zij starten hun tornooi op 17 juni tegen Slowakije in Frankfurt. Dinsdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend.

De bondscoaches mogen 26 spelers meenemen naar het EK. Domenico Tedesco koos er echter voor om 25 spelers mee te nemen. Er zullen nog twee extra spelers naar het Basecamp trekken, maar die namen zijn nog niet geweten.

Doelmannen

Geen verrassingen in de selectie bij de keepers. Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski zullen naar het EK gaan. Thibaut Courtois is er dus zoals verwacht niet bij.

Verdedigers

Bij de verdedigers zit dan wel weer een grote verrassing. Tedesco kiest ervoor om kersvers kampioen Maxim De Cuyper mee te nemen naar het EK. Toby Alderweireld gaat niet naar Duitsland. Timothy Castagne, Wout Faes, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Arthur Theate, Thomas Meunier, Axel Witsel en Jan Vertonghen zijn de verdedigers waar Tedesco op rekent.

Middenvelders

Ook in het middenveld niets om verbaasd over te zijn. Witsel, Vermeeren en Vranckx gaat mee. De middenvelders die op het EK in actie kunnen komen zijn Amadou Onana, Yannick Carrasco, Aster Vranckx, Youri Tielemans, Orel Mangala, Kevin De Bruyne en Arthur Vermeeren.

Aanvallers

Tedesco heeft besloten om slechts twee spitsen mee te nemen. Michy Batshuayi moet thuisblijven. Dodi Lukebakio, Jérémy Doku, Loïs Openda, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Johan Bakayoko en Romelu Lukaku zijn de aanvallers die naar Duitsland gaan.