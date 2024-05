Domenico Tedesco maakte er al langere tijd werk van: "Ik hoefde mijn excuses niet aan te bieden"

Axel Witsel is terug. Voor de eerste keer sinds de komst van Domenico Tedesco maakt de nu centrale verdediger van Atlético Madrid deel uit van de Rode Duivels-selectie, op een belangrijk moment.

Axel Witsel is opnieuw een Rode Duivel. Het nieuws circuleerde al enkele dagen in de media en werd bevestigd door Domenico Tedesco, die deze beslissing uitgebreid heeft toegelicht.

"Hoe wist je dat, dat vraag ik me af", spot Tedesco om te beginnen. "Ik heb altijd gezegd dat we open stonden om hem er terug bij te nemen. Ten eerste gaat het om kwaliteit, en op dat gebied bestaat er geen twijfel. Axel speelt op hoog niveau bij Atlético Madrid, hij behoort tot de spelers met de meeste speelminuten."

Tedesco bood geen excuses aan

De bondscoach ging dus naar Madrid om man tot man te praten met Witsel en een terugkeer die snel vorm kreeg te bespreken. "Ik wilde hem in de ogen kijken om de situatie te bespreken, hem vertellen dat we hem nodig hadden. Hij stond helemaal open voor het gesprek, Axel is een zeer aangename en intelligente jongen."

Het misverstand dat Axel Witsel in mei 2023 tot zijn vertrek aanzette, is dus uit de weg geruimd. "Heb ik mijn excuses aangeboden? Dat hoefde ik niet te doen (glimlacht). Alles wat ik in maart 2023 heb gezegd, kwam overeen met de realiteit van dat moment. Ik had niet veel tijd om de selectie voor te bereiden, Axel speelde weinig en als nummer 6", herinnert Domenico Tedesco zich.

"Sindsdien is hij meer gaan spelen, en in het centrum van de verdediging. Ik zal eerlijk zijn: als hij nog steeds op de zes speelde, had ik hem waarschijnlijk niet opgeroepen", voegt de coach eraan toe.