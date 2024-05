Romelu Lukaku komt met grote hint over toekomst en doet Anderlecht-fans dromen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Romelu Lukaku blijft nog erg onzeker, maar deze week keek de Rode Duivel liever even naar het verleden. 15 jaar geleden maakte hij zijn debuut bij Anderlecht.

Romelu Lukaku viel op 24 mei 2009 voor de eerste keer in bij Anderlecht. Ariel Jacobs beloonde de spits voor zijn harde werk en liet de 16-jarige Lukaku 25 minuten spelen tegen Standard.

De rest is ondertussen geschiedenis. Hij werd in het seizoen 2009/2010 kampioen met paars-wit en vertrok in de zomer van 2011 naar Chelsea, voor hij bij een aantal andere clubs terechtkwam.

Op Instagram plaatste Lukaku een bericht waarin hij terugkomt op zijn debuut van 15 jaar geleden. "15 jaar geleden begon mijn reis bij mijn club Anderlecht. Het is al geweldig geweest."

"Goed of slecht, ik ben God altijd dankbaar voor wat hij voor mij en mijn familie gedaan heeft. De reis is nog niet voorbij...", klinkt het. Vooral die laatste woorden zullen Anderlecht-fans aan het denken zetten.

Het is een hint van Lukaku richting een terugkeer naar paars-wit. Hij heeft voordien ook al meerdere keren laten vallen dat hij er graag zijn carrière zou afsluiten, al lijkt dat nog niet voor nu te zijn.

Lukaku is 31 jaar oud en staat voor een belangrijke zomermercato. Momenteel wordt hij door AS Roma uitgeleend aan Chelsea, maar de spits keert deze zomer normaal gezien terug.