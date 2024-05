Erik Van Looy vertelt hoe hij wist te ontsnappen aan hooligan tijdens voetbalmatch

Erik Van Looy is een hevige supporter van Royal Antwerp FC. Geweld, daar houdt hij niet van, maar de presentator kreeg toch al af te rekenen met een hooligan.

Naast film is Royal Antwerp FC de grote passie van Erik van Looy. De televisiepresentator was te gast bij Ruben Van Gucht in ‘De Weekwatchers’ op Radio 2 en vertelde daar dat hij ooit in contact kwam met een hooligan.

Hoe dat gebeurde, legde Van Looy haarfijn uit. “Sommige van mijn vrienden van vroeger waren hooligans”, zegt Van Looy, iets waar hij niet echt mee kon leven. “Ik ben zó tegen geweld. Ik kan me niet voorstellen dat ik iemand zou slagen.”

Van Looy kreeg het echter aan de stok met een hooligan die hem uit het niets benaderde en zei dat hij “op zijn muil zou slagen.” Van Looy wist niet meteen wat gedaan om onder een vechtpartij uit te komen.

De Slimste Mens

“Ja, dan weet je dat er een gevecht aan komt. Ik probeerde te gaan lopen, maar stond voor een gesloten poort. Waar ik meteen aan dacht: man, ‘De Slimste Mens’ is bezig, die mag niet op mijn gezicht slagen.”

Van Looy koos er dan maar voor om zich om te draaien en languit op de grond te liggen. “En dan heeft hij nog een keertje gestampt en dan is hij gestopt. Omdat hij waarschijnlijk dacht: dit is geen gevecht”, besluit hij.