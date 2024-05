Steven Defour spreekt klare taal over Nicky Hayen: "Toch een vervelende zaak"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge speelt zondag voor de titel tegen Cercle Brugge. Alleen kan het daarvoor niet rekenen op trainer Nicky Hayen.

Aan een gelijkspel heeft Club Brugge genoeg om de landstitel te pakken. Een stevige switch nadat blauwzwart de reguliere competitie afsloot met een fikse achterstand.

Dat moeten de spelers zondag wel zien te fiksen zonder trainer Nicky Hayen. Op RSC Anderlecht afgelopen weekend werd hij immers uitgesloten.

Assistenten Michiel Jonckheere, Hayk Milkon en Wouter Biebauw zullen de honneurs waarnemen, maar het is toch nooit hetzelfde dan als Hayen er zelf bij zou zijn.

Bovendien krijgt Hayen ook een waakhond vlak bij zich, om na te gaan of hij niet communiceert met de bank. De voetbalbond duidt immers een plaats aan waar de geschorste trainer mag zitten. Hayen zal in de gaten gehouden worden door ex-scheidsrechter Kris Belllon.

“Het is toch een vervelende zaak”, vertelt Steven Defour, die als trainer bij KV Mechelen het meemaakte, aan Sporza. “Je wil als trainer toch die ultieme motivatiespeech geven vooraf.”

Bevrijdend

“Tactisch spreek je met je assistenten in zo'n geval wel alles heel goed en dubbel door. Je bespreekt de verschillende scenario's en wat er in welke gevallen moet gebeuren. Bovendien heb je vooraf in het hotel ook nog altijd een moment met de spelers.”

Voor bepaalde spelers kan de afwezigheid van de coach ook bevrijdend werken, zo voegt Defour er nog aan toe. “Als speler ben je sowieso iets minder bezig met wat er langs de lijn gebeurt. Zeker wanneer het goed loopt. Alleen wanneer je verrast wordt door de tegenstander durf je al eens naar de bank kijken: "Wat nu?" Maar daar heeft Hayen nu zijn assistenten voor.”