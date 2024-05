"De fans hebben gelijk dat ze zich tegen de club keren": ex-speler Standard haalt uit naar zijn geliefde club, 777 Partners en de helse situatie

Dimitri Lavalée volgt nog steeds de situatie van Standard, zijn favoriete club, van dichtbij. Net als alle supporters, stelt de centrale verdediger 777 Partners in vraag en hoopt hij dat betere dagen het moreel van de troepen in Luik zullen verbeteren.

Deze week had Walfoot.be de gelegenheid om te praten met Dimitri Lavalée, die een historisch seizoen doormaakt bij Sturm Graz in Oostenrijk.

Tijdens ons gesprek sprak de voormalige speler van Standard ook over de sombere situatie van zijn voormalige club. "Ik volg ze nog steeds, wanneer ik kan. Ik ken nog steeds leden van de staf, sommige spelers. Ik ben erg verdrietig als ik de staat van deze club zie, wat er gezegd wordt en hoe het wordt beheerd."

"Naar wat we lezen, heeft 777 niet het geld dat ze zeggen te hebben. Het is triest om te zien. Een club als Standard moet elk jaar in de Play-Offs 1 staan. Er kan een klein ongeluk gebeuren, maar dat is het."

Mensen van buitenaf onderschatten wat Standard betekent voor de supporters"

"Mensen van buitenaf onderschatten wat Standard betekent voor de supporters. Ze willen spelers zien die zich van de eerste tot de vijfennegentigste minuut inzetten. Ze zijn bereid om wedstrijden te verliezen, maar de spelers moeten absoluut vechten."

De wil, de strijdlust, het Standard DNA. Elementen die al enkele seizoenen ontbreken. "Spelers zoals Mpoku, Pocognoli, Jean-François Gillet, Réginal Goreux, zij waren het die de Standard-mentaliteit aan de nieuwkomers overbrachten. Ze waren er al lange tijd, kenden de club."

"Als je elk seizoen tien spelers vervangt, maar niemand brengt deze geest over, dan vind je het niet meer terug. Ik hoor geen enkele speler het woord nemen in de kleedkamer, dat is een probleem. Men kan de coach de schuld geven, maar het zijn de spelers op het veld die moeten veranderen."

Dimitri Lavalée, symbool van de recente slechte leiding van Standard

Spelers die de waarden van de club uitdroegen... zoals Dimitri Lavalée, die vrij vertrok aan het einde van zijn contract naar Mainz. Een symbolisch geval van slecht management van de voormalige leiding. "In elke leiding kan de behandeling van bepaalde zaken tot verwarring leiden. Standard heeft zich verdedigd zoals ze wilden en ik praat er liever niet over, ik heb veel respect voor de club en de supporters."

"Toen ik klein was, was ik ballenjongen. Ik heb een Standard-Arsenal meegemaakt, met snel 2-0, het kampioenschap tegen Anderlecht. Het waren waanzinnige sferen. Ik zeg het wanneer ik erover praat met mijn nieuwe teamgenoten, die me vragen over mijn verleden. Ik vertel hun dat Standard de beste supporters van België heeft, het is onvermijdelijk."

"Desalniettemin moeten we ook accepteren dat de supporters zich soms tegen de club keren. Standard moet elk jaar in Europa zijn en zolang de fans geen visie krijgen die in die richting gaat, hebben ze gelijk om hun ontevredenheid te uiten. Ze hebben de club gesteund tot ze zich redden, ze zouden dat ook hebben gedaan in de play-downs, het is logisch dat ze nu manifesteren."

Een verkoop door 777 Partners, de beste zet voor de toekomst van Standard?

Dimitri Lavalée, zoals iedereen, ziet geen positieve signalen. Sterker nog, de centrale verdediger is het eens met de algemene opinie en zegt dat er onder toezicht van 777 Partners geen uitweg is. De beste mogelijkheid is dus een verkoop, maar nogmaals... aan wie, en tegen welke prijs?

"Voor een project om stand te houden, moeten de fundamenten stevig zijn. Zoals 777 laat zien, zijn ze dat niet, terwijl we dachten van wel. Zoals ik al zei, er ontbreekt stabiliteit. Je kunt wat spelers veranderen tijdens de transferperiode, maar wanneer je 50% van het team vervangt door spelers op lening, zonder optie of onbetaalbaar, die acht maanden later vertrekken... Spelers zijn van korte duur, maar de cirkel begint opnieuw."

"Als ik zie hoe ze de club besturen, denk ik dat een verkoop een goede zaak zou zijn. Het verkopen aan iemand anders, die het Standard-gevoel heeft en bereid is om het imago van de club op te poetsen. 777 was er alleen maar in woorden, Standard heeft een aandeelhouder nodig die er echt zal zijn."