Club Brugge pakt uit met welverdiend nieuws: "Hij heeft zijn waarde bewezen"

Club Brugge beloont sterke prestaties van Nordin Jackers door hem definitief over te nemen van OH Leuven. Na zijn uitstekende optredens maakt de 26-jarige doelman nu permanent de overstap naar Club Brugge, waar hij aanvankelijk voor één seizoen werd gehuurd.

De club heeft de aankoopoptie in zijn contract geactiveerd en hem vastgelegd tot 2027. In de afgelopen weken heeft Jackers laten zien dat hij een uitstekende back-up is voor Simon Mignolet.

Hij maakte indruk tijdens de Champions' Play-offs en op Europees niveau. Hoewel Mignolet dit weekend weer onder de lat staat, heeft Jackers zijn waarde bewezen, ondanks een recente blessure.

Het lijkt erop dat Jackers nog meer wedstrijden zal spelen voor Club Brugge. Na zijn tijdelijke verblijf bij OH Leuven, waar hij nooit echt een kans kreeg in het eerste elftal, wordt hij nu definitief overgenomen door Blauw-Zwart.

Club Brugge benadrukt dat Jackers, die in dertien wedstrijden zes keer de nul hield, zijn waarde heeft bewezen na de blessure van Mignolet.

Met het lichten van de aankoopoptie verbindt Jackers zich tot 2027 aan Club Brugge. Volgend seizoen zal hij dus vol de concurrentiestrijd aangaan met Mignolet.