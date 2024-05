Geloof om doel te behalen is groot bij KRC Genk: "Daar ben ik van overtuigd"

KRC Genk strijdt niet meer mee voor de titel, maar heeft wel een zeer duidelijk ander doel. De Limburgers zullen er nu alles aan doen om een Europees ticket te bemachtigen.

Racing Genk begon erg goed aan de play-offs met een mooie 10 op 12. Nadien volgende er echter heel wat teleurstellingen op rij. Genk verloor nu drie wedstrijd na elkaar met zware cijfers.

Winger Zakaria El Ouahdi kwam bij TV Limburg nog even terug op de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. "In Genk, tegen Club Brugge, waren wij gewoon echt top in de eerste helft. Ik denk dat Club niet aan ons doel is geweest. Ze krijgen één kans, miscommunicatie en dan volgt dat doelpunt. Nadien gingen de koppen omlaag."

Wouter Vrancken vertelde onlangs dat het "in de kopjes zit" bij zijn spelers. "Mentaal zijn we heel sterk als team, of we nu winnen of verliezen. Maar zo'n dingen moeten we gewoon vergeten om ons te focussen op de volgende wedstrijden", gaat El Ouahdi verder.

Het doel is nu duidelijk: vol voor de vierde plaats gaan om toch nog Europees voetbal te spelen volgend seizoen. El Oauhdi gelooft dat dat zijn ploeg dat wel zal halen.

"We konden de titel eigenlijk pakken, we streden mee maar het is niet gelukt. Maar goed, nu proberen we een Europees ticket te pakken. Dat zou al erg goed zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we dat nog zullen halen", besluit hij.