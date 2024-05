Club Brugge houdt been stijf in dossier rond Antonio Nusa en zijn toekomst ziet er ineens anders uit

U kent het verhaal wel. Antonio Nusa was afgelopen winter bijna verkocht aan Brentford, maar een knieprobleem gooide roet in het eten. Brentford kwam daarna maar aankloppen voor Igor Thiago. Maar wat nu met Nusa?

De Nusa van voor Nieuwjaar is slechts sporadisch te zien bij blauw-zwart. De vele beslommeringen en transferperikelen hebben er wel ingehakt bij de 19-jarige winger. De vraag is dan ook wat er met hem deze zomer gaat gebeuren.

Club Brugge lijkt het geweer van schouder te hebben veranderd. Een transfer is geen prioriteit meer. Aangezien hij op zoek is naar zijn beste niveau zullen er veel geïnteresseerde ploegen immers willen beginnen pingelen over zijn transferprijs.

Maar daar houdt Club het been stijf: 37 miljoen euro of hij vertrekt niet. Dat betekent waarschijnlijk dat hij ook zal blijven. In de laatste vier-vijf matchen willen ze hem al voorbereiden op volgend seizoen.

De interesse in hem blijft echter. Zowat alle Europese topploegen houden de jonge Noor in de gaten. Het sterkt Club in het gevoel dat ze een absolute topprijs voor hem kunnen krijgen.

Is het niet deze zomer, dan misschien in de winter of de zomer erop. Club zit niet meteen te wachten op zijn transferprijs, want ze hebben al goeie zaken gedaan. En als ze straks ook nog de Champions League bereiken, vloeien er ook nog vele miljoenen binnen.