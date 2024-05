Hein Vanhaezebrouck leeft mee met Standard: "Niemand verdient dit"

Standard verloor zaterdag alweer met 1-4 van KAA Gent. De aandacht gaat bij de Rouches momenteel echter vooral naar wat er zich buiten het veld afspeelt.

Kan je 'normaal' een voetbalwedstrijd voorbereiden onder dergelijke omstandigheden? Gezien de situatie waarin Standard zich momenteel bevindt is de 1-4 nederlaag misschien niet zo'n verrassing.

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck gebruikte de wedstrijd als voorbereiding op de barragewedstrijd die nog moet komen. "We zijn hier gekomen om een goede wedstrijd te spelen. Ik ben blij voor onze supporters die massaal aanwezig waren", vertelde hij op zijn persconferentie.

"Veel jonge spelers hebben het goed gedaan, ik ben ook blij voor Laurent (Depoitre) die twee keer heeft gescoord. We hebben in Gent jongens achtergelaten die wat rust nodig hadden en de anderen wilden iets laten zien, dat is goed", gaat Vanhaezebrouck verder.

Vanhaezebrouck over Standard

De coach had het ook even over de problemen van zijn tegenstander. "Dit is niet iets dat dit seizoen plotseling is ontstaan. Het is een situatie die al jaren aan het broeien was en dit seizoen is geëxplodeerd", benadrukt hij.

"Als ik het fenomenale publiek zie dat er vandaag nog steeds was ondanks de situatie... Die mensen verdienen dit niet", betreurt de Gentse coach. "Niemand verdient dit, niet de coach, niet de spelers, en vooral niet het publiek. Maar het is geen plotse situatie. Hoe dan ook, het is een ramp, want het is een zeer grote club."