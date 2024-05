"Mama nog niet op huizenjacht": toptalent uit Jupiler Pro League maakt indruk met fenomenale statistiek - deze zomer naar Gent?

Matte Smets stond dit seizoen al meermaals in ons team van de week. Hij blijft ondertussen week na week spelen bij STVV en is zich daarmee in de harten van de fans aan het spelen. En in de kijker van diverse andere ploegen.

Ondertussen speelde Matte Smets al 56 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarin won hij meer dan zeventig(!) procent van zijn duels en maakte hij amper 0.46 overtredingen per wedstrijd - hallucinante cijfers.

Bovendien pakte hij nog geen enkele keer een kaart in zijn profcarrière. Ook dat is - zeker als centrale verdediger - bijzonder te noemen. Smets zelf hoopt om ook de laatste twee wedstrijden volledig te kunnen spelen.

© photonews

Dan zou hij een seizoen volmaken van 3600 speelminuten in de Jupiler Pro League en als enige veldspeler geen minuut missen. Zelfs een applauswissel wil hij niet op de slotspeeldag, al wordt het mogelijk zijn afscheid bij STVV.

De centrale verdediger geniet best wat interesse. Er zijn buitenlandse clubs die op hem azen, in januari ging hij bijna naar Gent en koos hij ervoor toch te blijven bij de Kanaries. "Mijn moeder zou mee met mij verhuizen naar het buitenland. Op dit moment is ze nog nergens naar huizen aan het zoeken", aldus Smets in Extra Time.

Perfecte seizoen met 3600 speelminuten en geen gele kaarten voor Matte Smets?

"Ik weet niet of ik Gentse neuzekes lust, maar ik denk van wel", keek hij mogelijk ook al eens vooruit naar de zomer. Onder Wouter Vrancken gaan spelen bij De Buffalo's? Het mag niet uitgesloten zijn. Maar eerst het seizoen afmaken.

"Mijn hart ligt bij STVV, dat weet iedereen intussen. We zullen wel zien wat er op mijn pad komt. Ik ben daar nu niet mee bezig", gaf Smets eerder al aan tegenover onze redactie. En ook nu vallen de analisten nog steeds in katzwijm.

"Hij maakt weinig fouten, hij heeft een goede positionering. Hij gaat niet vaak gaan liggen, hij staat goed en geeft soms een halve meter zodat ze niet op hem plakken", aldus Arnar Vidarsson ook in Extra Time. Hij werd meteen bijgetreden door Gert Verheyen: "Het helpt al dat Smets vaak op zijn voeten blijft staan. Vele verdedigers pakken geel doordat ze op de vloer liggen."

Voor de spelers van spelletjes als de Gouden 11 is het altijd interessant om spelers te kennen die alle minuten rondmaken. En wat dat betreft is Matte Smets misschien wel dé man die velen in hun team hadden moeten hebben dit seizoen: geen kaarten en veel speelminuten.

Voor vijf miljoen euro naar Gent komende zomer?

Door zijn slimme positionering, snelheid en eerlijkheid komt hij zelden in de problemen. Bovendien maakt hij ook nog eens geweldig veel indruk met zijn duelkracht, zonder daarbij dus over de grens te gaan. Niet onlogisch dus dat Gent vijf miljoen euro voor hem wilde betalen.

"Hij zoekt altijd de voetballende oplossing en is heel stevig in duel. Hij is jong, hij is Belgisch, ... ik weet niet of die niet al bij veel ploegen in het oog is gesprongen aan de top van België", was Wesley Sonck een paar maanden geleden ook al vol lof.