Vergelijking met Spileers (Club Brugge) en Van Den Bosch (Antwerp) niet veraf: Belgische topclub doet volgens analisten geweldige zaak met Belgische verdediger

KAA Gent is van plan om Matte Smets te gaan wegkapen bij STVV. De beide clubs hebben al een akkoord gevonden over de centrale verdediger, die nu zelf kan gaan onderhandelen met de Buffalo's. Die doen een zeer goede zaak met de deal, beseffen ook de analisten.

Matte Smets is zeker niet de enige jongeling van STVV die aan een goed seizoen bezig is bij De Kanaries. En dat gaat nu ook een miljoenentransfer opleveren richting KAA Gent. De clubs zouden er ondertussen uit zijn voor een bedrag van rond de vijf miljoen euro.

En dus kan de 20-jarige centrale verdediger zich gaan opmaken voor een wintertransfer richting de Arteveldestad, al moet hij er op persoonlijk vlak wel nog uitraken met KAA Gent. De analisten zijn alvast vol lof voor de jonge verdediger.

"Hij viel opnieuw op, het is een goede voetballer gewoon", opende Filip Joos de debatten in Extra Time. Waarop Wesley Sonck meteen inpikte: "Ik vind van wel. Ik ken hem al wat langer. Vorig jaar speelde hij al een heel goede wedstrijd tegen Union SG, toen tegen Boniface."

"Gent zoekt verdedigers"

"Nu wisselde hij goede en minder goede zaken af, maar hij durft in te schuiven met drie achteraan. Dat is niet evident. Hij zoekt altijd de voetballende oplossing en is heel stevig in duel. Hij is jong, hij is Belgisch, ... ik weet niet of die niet al bij veel ploegen in het oog is gesprongen aan de top van België."

Gert Verheyen ziet de vergelijking met Spileers (Club Brugge) en Van den Bosch (Antwerp) zeker wel opgaan. "Dat niveau zou hij volgens mij ook wel kunnen, het maakt niet uit welke topclub hem dan inhaalt." Waarop Van Looy opperde dat Gent verdedigers zocht. Bon, het kan dus snel gaan ...