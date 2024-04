Waarom Vanaken geen hoop meer moet koesteren ondanks overduidelijke topvorm

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Hans Vanaken is al jaren één van de beste spelers op de Belgische velden en zit momenteel in bloedvorm. Analisten vragen zich af of Domenico Tedesco zich niet moet bedenken en hem toch meenemen naar het EK. Wel, de kans daarop is miniem tot zelfs onbestaand. Waarom? Dat leggen we u uit.

Geen enkele minuut Tedesco heeft zijn selectie voor het EK grotendeels klaar. Onverwacht kwamen daar nog drie plaatsjes bij, maar zelfs daarvoor komt Vanaken niet meteen in het vizier van de bondscoach. Sinds Tedesco aan het roer staat, speelde Vanaken geen enkele minuut bij de Rode Duivels. Hij werd voor twee matchen - Oostenrijk en Estland - opgeroepen, maar bleef telkens 90 minuten op de bank. Daarna werd hij niet meer geselecteerd. Zijn positie is onbestaande bij Duivels Tedesco speelt in een duidelijk systeem: 4-3-3. Daarbij is er één 'nummer 10', die alle vrijheid krijgt en twee controlerende middenvelders die voor de defensie moeten blijven. Vanaken is in de loop der jaren een rijtje gezakt en is geen echte '10' meer. Hij speelt bij Club Brugge met Onyedika in zijn rug en Vetlesen naast zich. Een andere driehoek, maar ook een heel andere animatie. Te veel concurrentie De Bruyne, Trossard, Mangala, Vranckx, Tielemans, Vermeeren, De Ketelaere... Het middenveld van Tedesco is al goed gestoffeerd en elke positie dubbel bezet. Er zouden al een paar blessures moeten vallen vooraleer Vanaken weer in beeld komt. De bondscoach wou ook verjongen. Niet dat de 31-jarige Vanaken al versleten is, maar voor Tedesco zijn Vermeeren, De Ketelaere, Keita, Vranckx de toekomst. Nooit een dragende speler Los van het feit dat Vanaken het met zijn huidige vorm zou verdienen, is hij bij de nationale ploeg nooit een dragende speler geworden. Ook weer door die concurrentie. Hij verzamelde wel 23 caps waarin hij vijf keer scoorde en zes assists uitdeelde, maar in totaal komt hij slechts aan 1.339 gespeelde minuten. Op grote toernooien verzamelde hij zelfs geen minuten.