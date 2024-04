Guardiola pakt probleem van Doku aan, maar dat is ook slecht nieuws voor hemzelf (en de Rode Duivels)

Jérémy Doku heeft in zijn eerste seizoen bij Manchester City al mooie dingen laten zien, maar is nog wisselvallig. Dat mag ook niet verbazen na weer wat kleine blessures en een aanpassingsperiode. Pep Guardiola wil ook meer van hem zien in een andere rol.

Guardiola is stevig aan het werk gegaan met het Neerpede-product. Doku zorgt wel altijd voor spektakel en gevaar, maar hij moet dat ook kunnen op kortere tijdspannes. Als invaller was zijn impact immers telkens heel wat minder dan als starter.

Tegen Real Madrid liet hij een eerste keer zien dat hij ook als bankzitter iets kan betekenen. "Hij heeft een stap gezet. Toen hij arriveerde, na West Ham, dacht ik 'oh mijn god, wat een ongelooflijke speler', en tot aan zijn blessure was hij altijd top. Maar elke keer als hij van de bank kwam, was zijn impact niet goed", aldus Guardiola eerder.

"Hij was goed als basisspeler, minder als invaller. We hebben erover gesproken, over de impact die hij kon hebben als spelers vermoeider waren en hij heeft die speciale kwaliteit één op één. Hij veranderde de wedstrijd. Zoals tegen Madrid, waar hij veel kansen creëerde."

"Eén tegen één is Jérémy een uitzonderlijke speler, vlakbij het doelgebied. Hij is jong en moet nog op verschillende punten verbeteren, maar in het laatste derde deel van het veld is hij uiterst belangrijk voor ons."

Net als Riemer met Amuzu

Doku heeft ook het profiel om in het laatste deel van de wedstrijd het verschil te maken. Net als Brian Riemer graag Francis Amuzu achter de hand houdt. Die twee hun snelheid kan een wedstrijd veranderen.

Doku wordt echter gezien als een toekomstig wereldspeler en dan moet hij natuurlijk meer beogen. Als Guardiola hem nu ziet als joker mag Doku dat niet te lang laten duren, want anders zou dat wel eens zijn rol voor volgend seizoen ook kunnen worden.

Doku heeft die troef dat hij niet te veel nadenkt als hij het veld opkomt en direct vol aan de slag gaat. Ook dat speelt in de kaarten van Guardiola om hem op het einde in te zetten. Doku zal er wel moeten mee omgaan dat er bij een ploeg als City veel geroteerd wordt.