En plots ging het in Westerlo-OH Leuven even niet meer om het voetbal... "Ik heb zeven minuten mijn hand op zijn hoofd gelegd om hem tot rust te brengen"

Dinsdagavond speelde KVC Westerlo thuis tegen OH Leuven. Alles verliep goed, tot kort na de gelijkmaker van de bezoekers.

Bij OH Leuven ging het na de wedstrijd tegen Westerlo niet echt over het voetbal, daar had niemand nog zin in na wat er zich tien minuten voor het einde op het veld afspeelde.

Westerlo-doelman Nick Gillekens viel na een botsing met zijn volle gewicht op het been van Nathan Opoku. De spits van OH Leuven liep hierbij een open beenbreuk op. Hij was net voordien ingevallen, om terug te keren uit een blessure...

Siebe Schrijvers was duidelijk aangedaan door de situatie. "Of het een verdiend gelijkspel was, interesseert mij vanavond niet echt", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Mijn gevoelens zitten volledig bij Nathan. Het lijkt mij zeer ernstig, dat zie je. We hebben tien minuten rond hem moeten staan om hem te kalmeren. Ik heb zelfs zeven minuten mijn hand op zijn hoofd gelegd om hem tot rust te brengen."

Na de botsing ging doelman Gillekens nog van zijn tak maken. De thuissupporters zaten vlak voor de plaats waar het gebeurde, zij scandeerden de naam van hun doelman. Dat terwijl Opoku met een open beenbreuk enkele meters voor hen lag.

Iets waar Schrijvers niet over te spreken is. "Als we zo lang rond een speler staan die uiteindelijk op een brancard moet worden weggebracht, zou men toch moeten inzien dat de situatie ernstig is. Jammer dat zoiets anno 2024 nog kan gebeuren in een voetbalstadion."

Coach Oscar Garcia kwam na afloop al met een update. Het ziet er écht niet goed uit. "Ik denk dat minimaal het scheenbeen gebroken is, en mogelijks is het nog erger. Al mijn gedachten zijn bij Nathan. Je zag meteen dat het om een zware blessure ging. En dat terwijl hij maar net terugkeerde uit een vorige blessure. Ik denk aan hem. Hopelijk kan hij zo snel mogelijk revalideren."